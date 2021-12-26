Следственный комитет проверит жителя Краснотурьинска, который в прямом эфире издевался над 5-летней дочерью

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку по факту появления в СМИ видеозаписи, на которой 33-летний житель Краснотурьинска издевается над своей 5-летней дочерью.

На видео, которое опубликовало издание e1, мужчина заставляет дочь целовать себя в губы. Также отец замахивался на ребенка и не отпускал девочку от себя, несмотря на ее плач. Все происходит на глазах у бабушки и она просит малышку не кричать, чтобы не раздражать отца еще сильнее.

Также портал сообщает, что мужчину уже задержали полицейские. Сейчас он находится под стражей. Ранее он был судим.

«В ходе проверки Следственным комитетом выясняются все обстоятельства происшествия, для чего принимаются меры к опросу возможных очевидцев, истребованию характеризующего материала в отношении членов семьи, выполнению иных необходимых мероприятий, по итогам которых указанному факту будет дана объективная правовая оценка», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Краснотурьинск, Никита Кондрашин

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