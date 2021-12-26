Число заразившихся коронавирусом в Свердловской области снижается 31 день подряд

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 564 случая Covid-19, в том числе 219 в Екатеринбурге. По официальной статистике, число заразившихся снижается с 26 ноября.

Погибли от короновируса 29 человек, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии от вируса умерло 9268 свердловчан. Сейчас 457 заболевших в тяжелом состоянии находятся в больницах, 224 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По официальным данным, на Урале с начала пандемии заболели 195 963 человек. Выписано за сутки 489 свердловчан, а общее число достигло 168 840.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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