Прокуратура потребовала закрыть незаконный крематорий в Нижнем Тагиле

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура требует закрыть крематорий в Нижнем Тагиле на улице Трикотажников.

Первая причина – располагается крематорий в зоне производственно-коммунальных объектов, где запрещены работы, связанные с ритуальной деятельностью.

Вторая причина – отсутствие у собственника здания и земельного участка, а также у ООО «Альянс» (фирма, которая эксплуатирует оборудование в крематории) согласованных нормативов допустимых выбросов.

Работа крематория вызывала недовольство и у местных жителей, которые просят закрыть учреждение.

«Природоохранный прокурор обратился в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила с исковым заявлением о запрете собственнику и ООО «Альянс» использовать земельный участок и расположенное на нем нежилое здание для организации места погребения – крематория, а также осуществлять деятельность по кремации на указанном участке и в здании», – сообщила Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. Также прокуратура подала в суд заявления о запрете поставки газа в крематорий.

Нижний Тагил, Никита Кондрашин

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