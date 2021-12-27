В Екатеринбурге начали набирать охранников центральной елки

В Екатеринбурге начали набирать тех, кто будет охранять елки от народа в Новый год. Охранникам праздника предлагают максимум 300 рублей за час.

В обязанности секьюрити входит наблюдение за елкой на площади 1905 года, при необходимости придется разнимать драки, останавливать поддатых весельчаков, желающих залезть на дерево и добраться до звезды.

В новогоднюю ночь охранникам предложено работать по увеличенному тарифу – 300 рублей в час. Работать придется с одиннадцати вечера 31 декабря и до пяти утра 1 января. За смену елочный охранник получит 1800 рублей.

Охранников также набирают на 2, 8, 10, 13 и 16 января. Правда, оплата ниже, за те же 1800 рублей придется охранять центральную елку с 10 утра до 22 вечера.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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