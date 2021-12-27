На Урале разбираются в загадочной смерти только что назначенного депутата

В Свердловской области обнаружен мертвым депутат Арамильской городской думы Валерий Блинов. Он был избран в горсовет в сентябре. В выходные его тело нашли у реки на улице Пролетарской. По неподтвержденным данным, это могла быть насильственная смерть – мужчина поздно возвращался домой в одиночестве.

Блинов был сотрудником МВД в отставке. В органах он проработал 18 лет, начинал младшим инспектором уголовного розыска, а закончил службу в чине начальника специального отдела быстрого реагирования управления по борьбе с организованной преступностью (СОБР УБОП) Свердловской области. Награжден двумя орденами мужества, трижды был в командировках в Чечне, участвовал в освобождении заложников.

Похороны пройдут завтра, 28 декабря.

Екатеринбург, Елена Сычева

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