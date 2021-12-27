Число заболевших коронавирусом в Екатеринбурге и в области почти сравнялось

Число заболевших коронавирусом в Екатеринбурге и в остальных городах Свердловской области практически сравнялось. За последние сутки в регионе зарегистрировано 554 новых случая, почти половина из них – 225 – в уральской столице. Всего же на Среднем Урале зафиксировано 196 517 случаев заражения Covid-19 с начала распространения инфекции в марте 2020 года.

«Состояние 439 госпитализированных оценивается как тяжелое, 277 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 210 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 2 815. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в оперштабе.

За последние сутки от коронавируса скончались 30 человек, общее число жертв болезни – 9298. Выздоровели 278 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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