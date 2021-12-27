Как правильно покупать продукты для новогоднего стола, готовить их и есть. Советы Роспотребнадзора

До Нового года пять дней, а значит, самое время продумать праздничное меню для застолья. Чтобы встреча нового года прошла без конфузов, необходимо знать, как правильно покупать продукты, готовить их и есть. Сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области подготовили памятку с правилами.

Покупка продуктов

Не стоит запасаться полным набором для новогоднего стола заранее. Скоропортящиеся продукты (фрукты, молочные, бисквитные торты, готовые салаты) стоит покупать непосредственно 31 декабря. Заранее можно приобрести только то, что долго хранится (консервы, крупы, заморозку и так далее). Кроме того, стоит обращать внимание на сроки годности, состав и условия хранения.

Приготовление блюд

Опасными для здоровья могут стать салаты с большим количеством компонентов, блюда из рубленого мяса и торты с кремом. Поэтому в Роспотребнадзоре советуют:

• Готовить холодец (и другие блюда из рубленого мяса) в небольших количествах.

• Зелень, овощи и фрукты промывать проточной водой и обдавать кипятком.

• Торты и пирожные хранить только в холодильнике.

• Готовые блюда не хранить рядом с сырыми (особенно касается мяса и рыбы).

• Заправленные салаты хранить в холодильнике не больше суток (шутка про «неделю доедали оливье» не такая смешная, когда мучаешься с отравлением).

• Никогда не смешивать свежую еду со вчерашней.

Праздничное застолье

Когда все блюда уже приготовлены и стоят на столе, расслабляться рано. Нанести удар организму может и сам процесс застолья, если не соблюдать определенные правила.

Во-первых, нельзя садиться за стол голодными. Как правило, праздник начинается за час-два до полуночи. Весь день до этого необходимо стандартно питаться: завтрак, обед и ужин. Во-вторых, не нужно стремиться попробовать все блюда на столе. Чем разнообразнее пища, тем сильнее нагрузка на организм. В-третьих, стоит соблюдать порядок: сначала более легкие блюда, затем более сытные и горячее. А еще не стоит нарушать температурный баланс. Горячее после холодного можно, наоборот – нет. В-четвертых, запивать еду нужно водой, чаем, соком, но не газированными напитками. В-пятых, торты и пирожные можно заменить фруктами и желе.

А также после застолья нельзя перегружать организм физическими нагрузками и сразу же идти на каток или лыжную прогулку. Это может вызвать тошноту и головокружение.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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