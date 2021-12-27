Екатеринбуржца, 13 лет скрывавшегося от тюрьмы, поймали на футболе (ВИДЕО)

Житель Екатеринбурга 13 лет скрывался от правосудия – в 2008 году Орджоникидзевский райсуд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за разбой. Но отправить его за решетку не удалось – мужчина скрывался, его объявили в розыск. Поймать его удалось спустя 13 лет на футболе.

Преступника задержали на футболе

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативникам стало известно, что Л. планирует принять участие в футбольном матче в составе одной из команд в рамках регулярного мини-футбольного чемпионата Екатеринбурга. Сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области при поддержке сотрудников отряда специального назначения «Россы» во время проведения футбольного мачта задержали осужденного и доставили в СИЗО-1 для направления к месту отбывания назначенного наказания», – сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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