ФСИН ищет новых хозяев служебной овчарке из колонии

В Свердловской области сотрудники верхотурской исправительной колонии общего режима № 53, в которой содержатся впервые осужденные мужчины, ищут новых хозяев для служебной овчарки Черчилля. Пес больше не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, рассказали в пресс-службе областного управления ФСИН России.

Собаке два года, но у нее выявили заболевания – пищевую остеодистрофию и болезненность при вставании на лапы. С такими диагнозами служить во ФСИН нельзя, поэтому животному ищут новых хозяев. «Собака обладает спокойным и дружелюбным характером, нуждается в заботливых хозяевах, готовых оказать должный уход за животным. Для охраны она не предназначена», – подчеркнули в ведомстве.

Пока неизвестно, готовы ли представители колонии привезти животное новым владельцам или нет, но, как правило, в подобных ситуациях работники приезжают к потенциальным хозяевам, чтобы убедиться, что условия содержания нормальные. Тем, кто желает взять Черчилля домой, необходимо обращаться по номеру +7950-1965-816 Наталья Александровна.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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