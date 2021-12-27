На Уралмаше жильцы жалуются на воду с запахом тухлых яиц

Жители Уралмаша жалуются на воду с запахом тухлых яиц, а в управляющей компании не отвечают на звонки.

В редакцию «Нового Дня» обратилась пенсионерка, проживающая в доме по улице Ильича, 51Б. Горячая вода, которая идет из крана в квартире женщины, сильно пахнет сероводородом. «Такое у нас было в 2014 году, тогда тоже вонь стояла, если ванну набираешь, – пояснила пенсионерка. – Потом все исправили, и сейчас опять. Если заходишь в ванную после того, как душ кто-то другой принимал, в воздухе прямо четкий запах стоит. Пахнет просто отвратительно, из-за этого умываемся и зубы чистим холодной. В 2014 вроде бы причина была в том, что по ошибке запустили воду из батарей, а не чистую. У нас и так-то вода не лучшего качества, но чтобы так сильно пахла… Это перебор», – объяснила расстроенная пенсионерка.

«Новый День» обратился за комментарием в Екатеринбургскую теплосетевую компанию, там нам пояснили, что обращений от управляющих компаний они не получали. «Страдающим от воды плохого качества нужно обращаться в управляющую компанию, чтобы кто-то пришел к ним и проверил, правда ли с водой что-то не так. Может быть, так только в одной квартире. Если во всем доме, то здесь может быть проблема внутридомовых сетей. В любом случае, сначала нужно обратиться в управляющую компанию», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕТК. Данную информацию мы передали обратившейся женщине, однако та сообщила, что пыталась дозвониться до управляющей компании, но там не берут трубку.

«Возможно, там уже начались выходные, а как же мы с такой водой в выходные отдохнем?», – с сожалением сказала пенсионерка.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»