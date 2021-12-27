Десять способов необычно проводить старый и встретить Новый год: на йоге, в трамвае или на пробежке

Если вы еще не определились где встречать Новый год, мы подготовили для вас подборку самых нетрадиционных способов. Можно покататься на трамвае, погулять в парке, искупаться в бассейне, отправиться на пробежку или на йогу. Подробнее – в обзоре «Нового Дня».

Новый год в вагоне или самолете

31 декабря самолеты и поезда продолжают курсировать по расписанию. И многих уральцев, которые решили отдохнуть в каникулы праздник застанет в пути. Например, в прошлые годы в Кольцово 31 декабря обслуживали 110-160 рейсов, а 1 января – свыше 60. Праздничных мероприятий в аэропорту не будет, но, думается, предвкушение путешествия для многих – уже праздник.

Новый год в трамвае

В Екатеринбурге в новогодние дни можно заказать себе экскурсию на трамвае – с Дедом Морозом и Снегурочкой. Непосредственно ночью трамвай курсировать не будет, но можно попробовать договориться на вечеринку 31 декабря или 1 января. Услуги предоставляет агентство «Эльтранс». В программе – игры и поздравления, продолжительность экскурсии – 3 часа. Стоит такой тур от 35 тысяч рублей (на 30 человек, но можно выкупить и на одного).

Новый год с йогой

Для тех, кто даже в новогоднюю ночь не отступает от здорового образа жизни, тоже есть варианты. Например, если вы любите йогу, можно присоединиться к единомышленникам в центре «Хануман». Программа начнется в 19 часов с занятия йогой. Затем – пуджа (ведическая церемония почитания духовных Учителей и Всевышнего). Ну а с 22:20 до самого утра – праздничная программа. Будет ханг, инструментальная музыка, зажигательные мантры, барабаны и многое другое. Цена такого Нового года – 4400 рублей с человека.

Новый год на площади 1905 года или в парке Маяковского

Необычным такой способ встречать Новый год, наверное, нельзя – для кого-то это уже привычные прогулки. Тем не мнее, напомним, что 31 декабря в полночь можно слушать бой курантов в главном ледовом городке Екатеринбурга или же возле большой елки в парке Маяковского. И там, и там будет праздничная программа. В парке «Новому Дню» рассказали, что работать площадка будет до 3 часов ночи – хватит времени погулять, покататься с горки, пообщаться с Дедом Морозом, который обязательно приедет.

Новый год в термах, бане или бассейне

Многие загородные клубы предлагают тематические программы на Новый год. Как правило, заезд гостей – 31 декабря, выезд – 2 января. В саму новогоднюю ночь гостей ждет банкет (цена от 10 тысяч рублей), в остальное время – куча развлечений, в зависимости от выбранной локации. Где-то можно расслабляться в банях и термальных источниках (например, в «Баден-Баден» двухдневная программа на НГ – от 25 тысяч рублей), где-то – кататься на санях и слушать концерты (клуб «Пески») Есть и варианты со spa-процедурами и бассейном (например, в «Рамаде», где проживание в Новый год подорожало до 40 тысяч рублей).

Новый год в караоке или клубе

Поскольку ресторанам и клубам все-таки разрешили работать после 23:00, многие в спешке уже подготовили новогодние программы. В основном в пабах и клубах будут выступать местные кавер-группы и ведущие, а в полночь придут Дед Мороз и Снегурочка. Стоимость таких банкетов обычно начинается от 4000 рублей с человека.

В EverJazz предлагают и проводить, и встретить Новый год. Программа здесь начнется еще в 19 часов. Вечер откроет Kickin' Jass Orchestra с зажигательным традиционным новоорлеанским джазом, а продолжит его один из лучших блюз-рок коллективов России Blues Doctors. Ведущим вечера будет фронтмэн группы Blues Bastards Николай Шабуневич. Программу вечера разбавит горячий сет диск жокея Никиты Новикова. Если вас устроит место за барной стойкой, вход – 2500 рублей. За столиком – от 4500 рублей.

Отдельно можно упомянуть караоке-клубы. Они теперь тоже могут работать всю ночь. Вход в такие заведения 31 декабря будет от 1500 рублей до бесконечности. Обещают шоу-программу.

Под Новый год – в театр

Поход в театр 31 декабря, конечно, не совсем способ встретить Новый год, скорее – способ попрощаться со старым. К полуночи вы окажетесь дома, в гостях или в ресторане – ночных новогодних спектаклей пока не показывают. Но зарядиться позитивом перед застольем можно. 31 декабря работает Драма – здесь в 17 часов покажут праздничный «Сон в шалую ночь». А «Коляда-театр» в новогодний вечер рассмешит комедией про буйную русскую свадьбу «Скрипка, бубен и утюг». Стоимость билетов – от 400 рублей.

«Похмельная» «Курара»

Вот уже много лет группа «Курара» выходит на сцену 1 января. Поскольку желающих набирается много, концерты в клубе «Фабрика» пройдут и 1, и 2 числа. Обычно здесь расслабленная и очень праздничная атмосфера. Все друг друга поздравляют с Новым годом. «Курара» обещает сыграть все лютые хиты и новинки с альбома «Брут». Вход – от 1000 рублей.

Бывшая «Татушка» в «Огоньке»

Еще один концерт, который устроят для выживших после новогодней ночи, – выступление Лены Катиной из группы «Тату». Она поднимается на сцену бара «Огонек» 1 января. Узнать стоимость бронирования столиков можно, только написав в мессенджеры бара.

Забег 1 января

Ставший уже традиционным новгодний забег пройдет в Екатеринбурге 1 января. Собираться любители бега начнут в 12:15 в спортклубе на ул. Свердлова, 34. Или можно подойти сразу в 13 часов на набережную у ККТ «Космос». Маршрут пройдет по центру города, финиш – около дома на Луначарского, 76. Всего предстоит пробежать 8,5 километра. Никаких рекордов здесь ставить не призывают. Можно бежать в спокойном темпе и поздравлять всех прохожих с праздниками. Платить за участие в забеге не нужно, но можно внести пожертвование 100 рублей за чай.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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