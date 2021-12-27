Осужден работодатель, по вине которого 15-летнего подростка затянуло в конвейер

В Кушве осужден бывший директор местного кирпичного завода. Его признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, несчастный случай на производстве произошел 2 июля 2020 года. Из-за отсутствия необходимых ограждений 15-летнего работника завода затянуло в движущиеся и вращающиеся элементы хвостовой части ленточного конвейера, в результате чего он погиб на месте. Подросток работал неофициально и директор знал об этом.

В ходе расследования был проведен осмотр места происшествия, допрошено более 50 свидетелей, проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебные медицинская и почерковедческая).

Подсудимый получил три года условно. Кроме того, суд постановил взыскать с него 2 млн рублей в пользу родных погибшего мальчика.

Кушва, Елена Владимирова

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