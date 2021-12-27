«Стиль Орлова – решать проблемы без завихрений»: эксперты оценили итоги работы мэра Екатеринбурга

Год назад в Екатеринбурге сменился мэр. Бывший первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов временно возглавил город, а спустя два месяца городские депутаты официально утвердили его в качестве главы уральской столицы. «Новый День» спросил участников «Совета неравнодушных горожан» (кстати, изобретение Орлова), что изменилось в Екатеринбурге при новом градоначальнике.

«Орлову досталось в наследство беспокойное хозяйство, связанное с разными проблемами, которые накопились за большой период времени. Наша общественность постоянно взбудоражена какими-то проблемами – надуманными или реальными. Как мне кажется, Алексей Орлов выбрал стратегию постепенного выстраивания диалога с городскими активистами. Для этого и был создан «Совет неравнодушных горожан», объединивших известных людей в городской и культурной сферах. На совете рассматриваются актуальные для города проекты. Причем не на уровне идеи, с профессиональным экспертным анализом. То есть, эти проекты действительно осуществимы. Получается, что с уровня митингов, скандалов, взаимного обвинения в СМИ и соцсетях городские активисты переходят к диалогу с городской администрацией. Мне кажется, это правильный путь, и в будущем он даст свои плоды. В этом смысле Орлов – достаточно открытый мэр, хотя его часто обвиняют в обратном. Просто его подход – быть подготовленным и выходить на профессиональное обсуждение проблемы», – отмечает политолог Анатолий Гагарин.

Еще одна заметная часть работы мэра: выстраивание взаимоотношений с районами. За год Орлов сменил несколько глав, и эти замены прошли достаточно тихо. Анатолий Гагарин полагает, что мэр выстроил систему персональной ответственности подчиненных. При этом градоначальник унифицировал должности своих заместителей, чтобы в будущем давать вице-мэрам комплексные задачи. Это интересный подход к системе управления, считает собеседник агентства.

«Мне кажется, задача Орлова состояла в том, чтобы выстроить работающий механизм, который будет реагировать на ежедневно возникающие вызовы. Но без каких-то завихрений, которые случались в прежние времена. Я имею в виду, что одна проблема становилась гипертрофированной и раздутой, все о ней говорили, но при этом забывали про решения других вопросов. У Орлова другой стиль – гармонично сочетать решения сразу нескольких важных вопросов в текущей жизни. Кроме того, он человек, который не дает пустых обещаний. Я думаю, это важное качество, и его уже оценили», – отмечает Гагарин.

Композитор и общественник Александр Пантыкин отметил, что планы мэрии стали более понятными. И в целом городские власти смогли сохранить порядок во второй год пандемии коронавируса.

«Городские службы стали работать более ритмично, более ответственно, появилась строгость. Вспомните, как на проспекте Ленина закладывались новые камешки, и это продолжалось веками, а не то, что месяцами или днями (перекладка гранитной плитки – прим. ред.), вот сейчас этого не происходит. Говорить о результатах работы мэра Орлова еще рано, слишком мало времени прошло. Но в целом, те начинания, что обозначила городская администрация, должны привести нас к положительным результатам. Вечное противостояние города и области прекратилось. Мне кажется, совместная работа власти пойдет только на пользу Екатеринбургу», – рассказал музыкант.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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