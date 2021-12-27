Мечта 6-летнего мальчика сбылась благодаря «Уральским авиалиниям» (ФОТО)

«Уральские авиалинии» совместно с полномочным представителем президента России в УрФО Владимиром Якушевым исполнили мечту шестилетнего екатеринбуржца Миши Лянки.

В рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» у Миши появилась возможность загадать свое заветное желание – побывать в кабине настоящего самолета. Оно исполнилась 26 декабря. Мальчик на несколько минут почувствовал себя пилотом воздушного судна Airbus A321NEO. Примечательно, что это был абсолютно новый самолет с бортовым номером VP-BFO, который прибыл из Гамбурга в Екатеринбург в минувший четверг. В кабину пилота Мишу проводили командир воздушного судна Артём Шестаков, бортпроводница Рената Фатхутдинова и директор «Уральский авиалиний» по производству Александр Зиновьев.

«Сегодня, благодаря инициативе «Елки желаний», «Уральские авиалинии» исполнили мечту Миши. Он посидел в настоящем совершенно новом самолете, в реальной кабине, поговорил с пилотом, подержался за сайдстик. После этого посмотрел конструкцию самолета в Авиационном техническом центре, задал много вопросов. Кстати, Миша «в теме», он отличает элероны, интерцепторы, рули направления и высоты. Станет он пилотом или инженером в будущем, мы не знаем, но очень важно, чтобы детская мечта сбылась! Ваши мечты – наши крылья – девиз авиакомпании. С Новым годом!» – сказал Александр Зиновьев.

После знакомства с кабиной для Миши была организована экскурсия в авиационный технический центр, где мальчик увидел, как происходит ремонт и обслуживание самолетов.

«Я очень надеюсь, что Миша пронесет это событие с собой надолго, и это будет помогать ему двигаться вперед», – отметил заместитель полпреда Борис Кириллов.

Акция «Елка желаний» организована благотворительным проектом «Мечтай со мной», проводится с 2014 года. Осенью 2018 года проект вошёл в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус Всероссийского. В декабре того же года проект поддержал Президент Владимир Путин.

Акция призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. С 15 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года планируется исполнить тысячи заветных желаний детей, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Исполнить мечту может любой желающий, выбрав ее на сайте акции елкажеланий.рф.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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