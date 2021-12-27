Учредителей Фонда святой Екатерины признали лучшими благотворителями 2021 года

Лучшими благотворителями Свердловской области признаны учредители Фонда святой Екатерины – Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. За два года объем поддержки медицинской сферы региона со стороны Фонда составил более 2 млрд рублей.

XXVI Церемония награждения лучших благотворителей Свердловской области 2021 года состоялась сегодня. Ее провели заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

«В России есть традиция чествовать тех людей, которые отдавали свое тем, кто нуждался. Мы называем их благотворителями, то есть теми людьми, кто творит благо. И здесь, на Урале, где мы живем, количество благотворителей и их качество – что не менее важно – очень значительны. Да, мы живем в непростое время, и в те самые непростые дни, когда разворачивались первые пандемийные волны, проблемы и так далее, первыми на помощь пришли уральские благотворители. Огромное вам за это спасибо», – сказал Павел Креков.

Отметим, что, кроме почетных дипломов, благотворителям передадут картины, созданные пенсионерами в школах пожилого возраста.

Как уже сообщал «Новый День», Фонд святой Екатерины уже два года активно помогает медицинским организациям и учреждениям города. Например, в апреле Фонд передал городской скорой помощи 25 новых автомобилей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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