Снеговик в конфедератке, живая елка и Чеширский кот: в Академическом открыли ледовый городок (ФОТО)

В Академическом, новом районе Екатеринбурга, сегодня открыли новогодний городок. В этом году он посвящён теме «Академический – страна чудес». В Преображенском парке появились ледяные Алиса, Королева, Кролик, Трулялята, Чеширский кот и другие герои Льюиса Кэрролла. Ещё один герой городка – Снеговик в конфедератке, символ района.

«Люди довольные, пришло вон сколько много людей, хотя на улице холодно. Люди радуются – Деду Морозу, Снегурочке. Снеговик в конфедератке – это академик. Символ Академического, и он должен расти вместе с Академическим. И когда Академический станет наукоградом, академик будет большой», – пояснил журналистам председатель совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Киселев. Выступив на открытии, он поздравил местных жителей.

По традиции, ледовый городок в этом районе возводит застройщик. Елку устанавливает управляющая компания. В этом году главная ель – высотой в 12 метров. Наряжать ее помогают сами горожане – дети в школах и садиках делают игрушки, взрослые тоже приносят украшения. Плюс в каждом дворе появляется своя елка.

«Стараемся в каждый двор постпвить по елке и в общей сложности у нас установлено 110 ёлок в районе. А самая центральная – в парке. В этом году она особенно пушистая, с погодой повезло, когда ее доставляли, был мороз. Удалость выбрать самую красивую, самую лучшую елку. Надеемся, жители нас поддержат и, как собрались сегодня на открытие, также и в новогодние праздники будут собираться, и наша елка будет радовать жителей района, – отметил генеральный директор УК «Академический» Андрей Сизов. Сегодняшний праздник в парке закончился фейерверком.

Как выглядит ледовый городок в Академическом – в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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