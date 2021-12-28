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Вторник, 28 декабря 2021, 09:53 мск

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Три туристических маршрута по Свердловской области на новогодние праздники

Портал для путешественников «Наш Урал» предложил три туристических маршрута на новогодние выходные. Помочь в пути должно специально созданное приложение «Куда». В нем разработчики сделали карту с GPS-координатами интересных мест региона. «Новый День» изучил и протестировал приложение.

Маршрут по Уралмашу

Первый в списке – тур по соцгороду Уралмашу. Это обзор ключевых» достопримечательностей района. Разработчики отметили на карте 13 точек, среди них конструктивистское здание проходной Уралмашзавода, гостиница «Мадрид», ЖК «Дворянское гнездо». В гиде рассказана история строений и их архитектурные особенности.

Проходная УЗТМ, фото: «Наш Урал»
«Дворянское гнездо», фото: «Наш Урал»
Гостиница «Мадрид», фото: «Наш Урал»

«Мы сделали маршрут при поддержке музея истории Екатеринбурга. Путешественник может насладиться именно архитектурными композициями, которые были построены в 30-е годы в Свердловске при развитии Уралмашзавода, а также понять, как работал завод, кто им руководил, где отдыхали рабочие», – рассказала руководитель гранатового направления портала «Наш Урал» Надежда Шуренкова.

Маршрут по Алапаевску

Вторая локация – Алапаевск. Здесь путешественник может увидеть полуразрушенное здание молотового цеха завода, построенного по указу Петра I в 1704 году или посетить Кукуйскую яму, где добывали руду для заводов. В маршрут включен дом-музей П.И. Чайковского (где жил отец великого русского композитора, который руководил заводом). Всего создатели приложения отметили 7 точек.

Молотовый цех, фото:«Наш Урал»
Дом-музей П.И. Чайковского, фото: «Наш Урал»

«На этом маршруте турист может ходить как по музеям, так и по городу, на свежем воздухе. Остановиться лучше не в глэмпинге, потому что сейчас это дорого, а в гостинице в самом Алапаевске», – говорит Надежда Шуренкова.

Маршрут на порог Ревун

Ревун – единственный порог на Урале. Река Исеть в этом месте из спокойной речки, какой ее видят жители Екатеринбурга, превращается в бурный горный поток, окруженный скалами. Хоть зимой реку здесь почти полностью сковывает лед, разработчики отметили еще 9 красивых локаций. Среди них подвесной мост через Исеть, село Смолино и одноименная пещера, где в XIX веке проводили обряды старообрядцы, и 200-летняя церковь Ильи Пророка.

Подвесной мост через Исеть
Пещера Смолинская, фото: "Наш Урал"
Церковь Ильи Пророка

Как работает приложение: личный опыт

Мобильное приложение бесплатное, оптимизировано как для андроидов, так и для ios.

После скачивания выбираем маршрутмаршрут – корреспондент «Нового Дня» решил отправиться на порог Ревун.

Несомненный плюс приложения – все объекты нанесены на карту, поэтому до каждой точки можно простроить маршрут через Google Maps или «Яндекс.Карты». Помимо общей информации о локации, разработчики сделали историческую справку каждой достопримечательности, а также ее фотографию, чтобы турист мог заранее определиться – интересно ему это место или нет.

Если вы едете в местность, где нет связи, то разработчики советуют загрузить маршрут заранее, чтобы он был доступен офлайн.

Корреспондент «Нового Дня» без проблем добрался до первой точки маршрута – моста через реку Исеть.

Правда, пришлось поработать лопатой, чтобы отчистить тропинку к мосту. В этом помогли местные жители.

Минус приложения – пока разработчики ориентированы на автопутешественников. Если собираться в путь за город без машины, то искать автобус или электричку придется без помощи приложения.

Между точками на локации большие расстояния, так что в зимнюю погоду преодолеть их будет сложно. При этом на карте не указаны кафе, где можно согреться и гостиницы, где можно остановиться.

Еще с одной проблемой корреспондент «Нового Дня» столкнулся во время путешествия. Если повторно нажать на значок офлайн-карт, то без всякого предупреждения они удаляются. Так что вторую точку – церковь Ильи Пророка пришлось искать по старинке: узнавая дорогу у местных жителей.

Замечания мы передали разработчикам. Команда «Нашего Урала» обещала в кратчайшие сроки исправить недочеты.

Планы разработчиков

Сейчас в приложении 30 локаций по территории Урала, 6 из них в Свердловской области. Помимо названных – это маршруты по международному фестивалю уличного искусства Stenograffia, деревням Гилево, Черноусово и Камышлову.

Из соседних регионов разработчики советуют в новый год посетить Кыштым в Челябинской области: «Очень красивое место. Рядом с городом можно есть слюдорудник, где можно изучить, как велась добыча полезных ископаемых в позапрошлом веке. Есть где машину поставить. Отличный семейный отдых», – рассказала «Новому Дню» руководитель гранатового направления портала «Наш Урал» Надежда Шуренкова.

До нового года планируется добавить в приложение окрестности Алапаевска и озеро Буланаш. В начале 2022 года появится маршрут по Арамили.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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