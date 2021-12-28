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Вторник, 28 декабря 2021, 09:15 мск

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Бывшего госсекретаря России Геннадия Бурбулиса требуют признать банкротом

Бывшего государственного секретаря РСФСР, одного из видных соратников первого президента Бориса Ельцина, Геннадия Бурбулиса, требуют признать банкротом.

Как следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области, с таким иском обратился гражданин Геннадий Киреев. Дата заседания пока не назначена. Сумма долга в картотеке не указана.

Ранее Геннадий Бурбулис и Геннадий Киреев уже судились из-за денег в Москве. Киреев обратился в Тверской районный суд с требованием взыскать с Бурбулиса 200 тысяч рублей необоснованного обогащения. Этот суд Киреев проиграл, так как Бурбулис представил доказательства того, что спорную сумму ему перевели в качестве уплаты долга. Киреева результат не удовлетворил, и он подал апелляцию в Московский городской суд, где решение первой инстанции отменили и постановили, что Бурбулис все-таки должен вернуть Кирееву эту сумму – последний утверждал, что право требования долга, который уплатили Бурбулису, перешло к нему от компании-должника в ноябре 2019 года на основании договора цессии (соглашения о переуступке прав).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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