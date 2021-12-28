От иномарки отлетело колесо и убило пассажира встречной машины (ФОТО)

Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП, спровоцированное отлетевшим колесом встречного автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, вечером 27 декабря на 42-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган у автомобиля «Рено» отлетело колесо, которое отскочило, ударившись о встречный «Хундай».

В «Хундае» ехала пассажирами семья из трех человек, которых друг повез на вокзал – они собирались в отпуск. В результате ДТП 51-летний отец семейства, который ехал на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте. Его 45-летняя супруга и 11-летняя дочь получили незначительные травмы головы, госпитализация им не потребовалась.

Автомобилем «Рено» управлял 31-летний мужчина. Почему от его машины отлетело колесо, он пояснить не смог.

По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение необходимых экспертиз и исследований.

Белоярский, Елена Владимирова

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