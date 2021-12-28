Предприятия ЕВРАЗа на Урале стали лучшими благотворителями среди горнорудных предприятий и предприятий черной металлургии

Предприятия ЕВРАЗа на Урале – НТМК и Качканарский ГОК признаны лучшими благотворителями Свердловской области среди горнорудных предприятий и предприятий черной металлургии. Итоги подведены в рамках Дней милосердия. Также ЕВРАЗ НТМК стал лучшим благотворителем Нижнего Тагила. Уральские предприятия ЕВРАЗа направили на благотворительную, социальную и спонсорскую деятельность около 7 млрд рублей.

«При поддержке ЕВРАЗа в 2021 году в Качканаре был введен в строй Дворец единоборств «Атлант», запущен в работу медицинской центр ранней диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, в ближайшие годы в городе будет построен Ледовый дворец, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – В Нижнем Тагиле в 2022 году будет завершено строительство моста через Тагильский пруд, откроется Дворец детского и юношеского творчества после капитального ремонта, в ближайшие годы будет построен детский образовательный центр на Гальяно-горбуновском массиве, проведена реконструкция музейного комплекса заводоуправления Демидовых».

В 2021 году компания особое внимание уделяла помощи медицинским учреждениям, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа. Было приобретено необходимое медикам реанимационное оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, лекарственные средства для лечения новой коронавирусной инфекции и ее осложнений, закупались защитные маски, перчатки, очки, костюмы, бахилы.

Около 15 лет компания реализует социальный проект, который направлен на реабилитацию детей с диагнозом детский церебральный паралич. Ежегодно компания проводит грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: Город друзей – город идей». Только в этом году ЕВРАЗ направил на реализацию идей общественности двух городов 6,5 млн рублей.

ЕВРАЗ много лет шефствует над школами и колледжами Нижнего Тагила и Качканара, помогает в оснащении образовательных учреждений современными учебными материалами. При поддержке компании открываются новые учебные кабинеты и лаборатории, проводятся ремонты. В 2021 году была создана лаборатория для обучения мехатронике в школе № 75/42, модернизирован актовый зал в школе № 81, в 11 школах установлены фильтры для очистки воды, открыта лаборатория «Инженерный дизайн CAD» в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже.

Одно из приоритетных направлений компании – поддержка спорта. ЕВРАЗ много лет поддерживает волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» и футбольную команду «Горняк-ЕВРАЗ» из Качканара. Компания направляет средства на развитие детского спорта. При содействии ЕВРАЗа оснащаются спортивные комплексы, приобретается оборудование, спортивная форма и инвентарь для детских хоккейных и футбольных команд, секций по тхэквондо, легкой атлетике, парусному спорту и других спортивных направлений.

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК реализуют масштабные социальные программы для своих работников, оказывают помощь ветеранам и молодежи. На предприятиях действуют порядка 20 социальных программ.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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