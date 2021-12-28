На «Спецавтобазе» рассказали, как будут вывозить мусор в праздники

Региональный оператор по обращению с отходами рассказал, как будет вывозить мусор в праздничные дни. В пресс-службе «Спецавтобазы» уточнили, что в новогодние каникулы, как правило, объем отходов вырастает.

«Чтобы не допустить переполнения контейнеров на площадках, предприятие будет вести мониторинг, следить за ситуацией будут специалисты контрольно-эксплуатационной службы, оперативно реагируя на сообщения жителей. При необходимости вывозить мусор с контейнерных площадок будут чаще», – сообщили в пресс-службе регионального оператора.

Там добавили, что кол-центр регоператора будет принимать информацию каждый день с 08:00 до 20:00 по номеру 8 800 775 00 96 (звонок бесплатный). Также сообщения можно будет слать в WhatsApp и Viber по номеру 8 912 690 07 00. 2 января основной телефон контактного центра будет на техобслуживании, сообщить о проблемах с вывозом мусора можно будет по телефонам 8-950-641-88-72 и 8-950-641-88-74.

Екатеринбург, Елена Сычева

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