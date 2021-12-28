Креков: в Свердловской области свободно 20% ковидного коечного фонда

В Свердловской области наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом, госпитализаций с этим диагнозом и занятых коек в медучреждениях. Об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков.

«Сегодня мы имеем достаточное количество коек для Covid-19. Общий объем коечного фонда по отношению к максимуму уменьшился в три раза. Количество госпитализаций кратно ниже, чем месяц-два назад. Но все равно имеем около 20% свободного коечного фонда», – сообщил Креков.

По его словам, уже полностью освободили от ковидной нагрузки Госпиталь ветеранов войн, который востребован у граждан старшего возраста, в планах – вернуть к плановой работе ожоговое отделение ГКБ № 40, клинику «Бонум». Но с учетом новогодних каникул оперштаб все равно оставляет в резерве солидный запас свободных коек.

«Ситуация порой мало предсказуема. Вирус не всегда ведет себя так, как мы предполагаем. Поэтому количество коек будет достаточным на новогодние праздники, и мы будем иметь возможность лечить людей», – отметил Креков.

Он напомнил, что снижение заболеваемости идет уже более 40 дней. В первую очередь это результат ограничительных мероприятий, в основном QR-кодирования, и вакцинации. «Сейчас вакцинировано более 70% взрослого населения или 57% от всех жителей области. Надо добавить к этому числу тех, кто переболел. И именно эти обстоятельства – достаточное количество людей с иммунитетом – позволяют констатировать факт снижения заболеваемости», – резюмировал он.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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