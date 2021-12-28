Оперштаб: возможно досрочное завершение или продление QR-каникул

Замгубернатора Павел Креков объяснил, почему областной оперштаб во главе с губернатором Евгением Куйвашевым решил объявить QR-каникулы именно до 15 января 2022 года.

«Хотел бы обратить внимание, что сегодня вакцинировали 70% взрослых, дети у нас могли посещать Covid-free зоны и так. Значительная часть переболела. Прослойка людей, которая осталась не вакцинирована или не болела, небольшая, и принципиально не влияет на санитарно-эпидемиологическую ситуацию, – заявил Креков. – Это дало возможность объявить QR-каникулы из следующего расчета: у нас заканчиваются выходные 9 января. 10-го люди начнут выходить на работу. Есть понятие инкубационного периода. С 15 по 20 января будем видеть реальную ситуацию: что привезут наши соседи, которые выехали за пределы города, что дадут проведения мероприятий и тд. В зависимости от ситуации возможно досрочное завершение QR-каникул или их продление».

Замгубернатора также отметил, что во время новогодних каникул вакцинация продолжится, все мобильные пункты будут работать, оперштаб будет публиковать их расписание. Креков особо призвал вакцинироваться лиц старше 60 лет как группу, наиболее подверженную смертности от коронавируса, а также тех, у кого со дня прошлой прививки прошло более 6 месяцев.

Кроме того, Креков ответил на вопрос, почему QR-коды сохранились в библиотеках, театрах, музеях и других учреждениях культуры. «Мы преследовали цель поддержать бизнес. Это налогоплательщики, которые обеспечивают людей рабочими местами, они не находятся на бюджетном обеспечении. А многие театры и другие культурные учреждения – на государственном обеспечении, в том числе финансовом, и они дополнительных финансовых потерь при введении QR-кодов не понесли. Мы поэтапно вводили куар-коды, поэтапно будем и снимать. В первую очередь обратили внимание на бизнес, который терпел убытки», – заявил он.

Напомним, накануне вечером губернатор Евгений Куйвашев отменил режим QR-кодов в кафе, ресторанах, фитнес-центрах, магазинах, салонах красоты и детских комнатах. В кинотеатрах коды по прежнему будут проверять. Послабление действует до середины следующего месяца.

«С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным. Не нужно будет предъявлять никаких документов и справок. Кинотеатрам разрешим 100-процентную наполняемость, но при том условии, что все посетители будут с QR-кодами. Вход в торговые центры – по-прежнему свободный до 20 января. Но обязательно с масками, с антисептиками и дистанцией», – сообщил губернатор в инстаграме.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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