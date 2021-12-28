Больных «омикроном» в Свердловской области пока нет

На Среднем Урале на сегодняшний день нет случаев заражения омикрон-штаммом Covid-19.Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сегодня на брифинге.

«Штамма не зарегистрировано пока в области. Это, конечно, вопрос времени. Выскажу свою точку зрения. Многое будет зависеть от того, в каких местах и с каким качеством будут отдыхать наши сограждане. Можно предположить, что дополнительные риски по штамму возникнут после каникул, когда люди будут возвращаться из-за рубежа, из других городов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время нет ответа на вопрос: как штаммы взаимодействуют между собой, нет ли процесса «выдавливания» одного штамма другим. Может «дельта» выдавит «омикрон» или наоборот. Пока ответов нет, но они будут в ближайшее время. Тогда мы будем рассуждать, какие конкретные шаги нужны, чтобы подготовится к специфике нового штамма», – сообщил Павел Креков.

Также чиновник рассказал, что сейчас вакцинировано более 70% взрослого населения или 57% от всех жителей региона.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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