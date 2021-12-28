В Свердловской области выявлено 544 новых случая Covid-19

В Свердловской области за сутки выявлено 544 новых случая Covid-19, из них больше всего, 211, в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции достигло 197 061.

Как сообщает оперштаб, состояние 473 госпитализированных тяжелое. Из них 274 человека находятся в реанимации, в том числе 214 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 2 513. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Зарегистрировано 28 случаев смерти больных Covid-19, общее число летальных случаев – 9 326. За сутки из больниц выписано 489 человек, всего – 169 807.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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