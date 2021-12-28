Появился новый вид онлайн-мошенничества: потери бизнеса – до миллиарда

На второй год пандемии появился новый вид онлайн-мошенничества, от которого страдает крупный бизнес, работающий на международном рынке. В Свердловской области пострадали уже 10 компаний, ущерб для одной из них приближается к миллиарду рублей.

О схеме «развода» для предпринимателей сегодня на пресс-конференции рассказал президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Из-за коронавируса многие компании, работающие в разных странах, не могут встретиться лично, они вынуждены договариваться в онлайне и заключать сделки. И пока две стороны ведут переговоры, к ним аккуратно подключается третья сторона – мошенники изучают технику ведения переговоров, лексику, какие-то ментальные особенности и затем подменяют одного из участников. «И наш, к примеру, уральский контрагент – он не понимает, что произошла подмена. Ему кажется, что он общается с тем же, с кем и общался. Ту сторону аккуратно выводят из разговора, а наша сторона авансирует сделку. А потом мы пытаемся вернуть деньги. Цифровизация это, конечно, здорово, но когда нет возможности встретиться, подать руки, появляются такие истории. На Урале появился десятый уже эпизод – это очень серьезно. Всем нужно быть осторожнее. По одной из компаний ущерб сотни миллионов, приближается к миллиарду. Это сильный игрок, не новичок на международной арене, руководитель профи», – рассказал Беседин.

По его словам, расследованием таких историй занимаются международные структуры. Но найти мошенников сложно. Он обратился к бизнесу и попросил перепроверять всех контрагентов перед тем, как платить, задействуя и дополнительные средства связи, и подключая представителей ТПП в других странах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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