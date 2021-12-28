Андрей Козицын поздравил сотрудников УГМК с наступающим Новым годом

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын выступил с предновогодним обращением к сотрудникам компании и их близким. Он отметил, что вопреки ожиданиям, 2021 год оказался таким же сложным, как и 2020-й, но и интересным. Несмотря ни на что, Уральской горно-металлургической компании удалось выполнить все намеченное. Люди «достойно прошли» 2021 год, и за сделанное не стыдно.

«Я горд тем, что мы вместе с вами, вы вместе с нами сделали в прошедшем году! Следующий год будет не менее интересный, может, не менее сложный, не менее трудный, но мы все сможем – потому что мы вместе много лет делаем то, что нам удается профессионально делать. Всех с праздником! С наступающим Новым годом!» – сказал Андрей Козицын.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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