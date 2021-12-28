Уралец создал фейковую группу «ГИБДД», где якобы продавал права от лица ведомства

Серовская городская прокуратура направила в суд дело местного жителя, который обвиняют в мошенничестве.

По информации прокуратуры, молодому человеку 1996 года рождения не хватало денег, поэтому он решил заполучить средства своего друга инвалида (2 группы). Для этого он попросил знакомую купить две сим-карты к одной уже имеющейся. После мужчина создал в мессенджере группу «ГИБДД». Имена участников совпадали с действующими сотрудниками ведомства в Серове. Для убедительности обвиняемый поставил на аватарку свою фотографию в форме сотрудника полиции, которую он купил в магазине, рассказала Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

После молодой человек предложил приятелю вступить в якобы «исключительно ведомственную группу». Он сказал, что создана она для получения дохода от продажи водительских удостоверений. Дальше пошел заработок: под видом участников группы обвиняемый систематически требовал перечислить ему деньги. Суммы колебались от 50 рублей до 4 тысяч. В итоге за 4 месяца он получил от приятеля 36 тысяч рублей. Этих денег молодому человеку оказалось мало, и он нашел еще троих серовчан, которые перевели ему 68 тысяч рублей. Сейчас его обвиняют по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину».

Ранее «Новый День» писал о пенсионерке, пострадавшей от мошенничества. 68-летняя женщина, чтобы спастись от порчи, ударилась в инвестирование, отдав мошенникам 700 тысяч.

Серов, Никита Кондрашин

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