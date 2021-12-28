Гаишники устроили погоню за девятиклассником, угнавшим родительскую «Тойоту»

В Артях сотрудники ГИБДД поймали девятиклассника, который уехал на родительской машине из соседнего поселка в райцентр. Инцидент произошел ночью. Экипаж ДПС увидел Toyota и решил остановить машину, чтобы проверить документы водителя. Однако иномарка не остановилась, тогда гаишники пустились в погоню. В итоге машина съехала с дороги и увязла в сугробе.

«При выяснении обстоятельств установлено, что автомобилем управлял 15-летний подросток, житель поселка Манчаж Артинского района и учащийся 9 класса одной из местных школ. Парень пояснил сотрудникам, что автомобиль принадлежит его родителям, которые в ночное время спали, а мальчику позвонил друг и попросил увезти в поселок Арти. Ключи от автомобиля находились в свободном доступе, поэтому завладеть автомобилем не составило подростку никакого труда. При задержании в автомобиле молодые люди находились вдвоем», – сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Мальчиков доставили в ОВД по Артинскому району и провели с ними беседу. Поскольку юный водитель не достиг возраста административной ответственности, информацию о нем отправили в отдел по делам несовершеннолетних и в школу, где он учится. После мальчика сдали матери, а машину поместили на штрафстоянку.



Екатеринбург, Елена Сычева

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