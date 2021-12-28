В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет работать общественный транспорт 31 декабря

Администрация Екатеринбурга сообщило о расписании наземного общественного транспорта и метрополитена в дни праздничных каникул.

В новогоднюю ночь, 31 декабря 2021 года, автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить до 23:00. Метро, по традиции, проработает дольше обычного, и закроется только в час ночи.

С 1 по 9 января 2022 года общественный транспорт будет возить пассажиров по расписанию воскресного дня в стандартном режиме. Но количество автобусов и трамвайных вагонов на линии сократится. В праздничные дни трамваи будут начинать работу с 05:00, троллейбусы – с 05:30, автобусы и метрополитен – с 06:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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