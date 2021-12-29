На дублере Сибирского тракта насмерть сбили пешехода (ФОТО)

В Екатеринбурге погиб пешеход, который в потемках вышел на дорогу. Авария произошла накануне в 18:37 на дублере Сибирского тракта, 13 км. Как сообщили сегодня в УГИБДД по Екатеринбургу, водитель на «Хонда Фит» направлялся в сторону Малого Истока и сбил 39-летнего мужчину. Со слов водителя, пешеход шёл по дороге в ту же сторону, куда ехал он, причём по левой стороне. Скорость машины была около 60 км/ч, водитель пытался затормозить, но не успел.

«Госавтоинспекция города Екатеринбурга напоминает всем участникам

дорожного движения, что наезд на пешехода является одним из наиболее

распространенных видов дорожно-транспортного происшествия. В связи с

этим обращаем внимание водителей, быть предельно внимательными и

осторожными на дороге при управлении транспортным средством, выбирать

скорость движения с учетом дорожных условий, а пешеходам о

необходимости соблюдения Правил безопасного поведения на дороге, что

при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу

движению транспортных средств и в темное время суток или в условиях

недостаточной видимости иметь на верхней одежде световозвращающие

элементы», – добавили в УГИБДД.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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