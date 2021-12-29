На дублере Сибирского тракта насмерть сбили пешехода (ФОТО)

В Екатеринбурге погиб пешеход, который в потемках вышел на дорогу. Авария произошла накануне в 18:37 на дублере Сибирского тракта, 13 км. Как сообщили сегодня в УГИБДД по Екатеринбургу, водитель на «Хонда Фит» направлялся в сторону Малого Истока и сбил 39-летнего мужчину. Со слов водителя, пешеход шёл по дороге в ту же сторону, куда ехал он, причём по левой стороне. Скорость машины была около 60 км/ч, водитель пытался затормозить, но не успел.
«Госавтоинспекция города Екатеринбурга напоминает всем участникам
дорожного движения, что наезд на пешехода является одним из наиболее
распространенных видов дорожно-транспортного происшествия. В связи с
этим обращаем внимание водителей, быть предельно внимательными и
осторожными на дороге при управлении транспортным средством, выбирать
скорость движения с учетом дорожных условий, а пешеходам о
необходимости соблюдения Правил безопасного поведения на дороге, что
при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств и в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости иметь на верхней одежде световозвращающие
элементы», – добавили в УГИБДД.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube