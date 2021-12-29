В Екатеринбурге выбрали пять парков, которые будут соревноваться за федеральный грант

Администрация Екатеринбурга подвела итоги опроса жителей по выбору общественных территорий для приоритетного благоустройства в 2023 году. В онлайн-голосовании, которое проводилось на сайте мэрии, приняли участие более 80 тысяч человек. Екатеринбуржцы проголосовали за пять парков:

– Преображенский парк в Академическом районе (второй этап). Это объект набрал наибольшее количество голосов – 75%;

– Летний парк «Уралмаш»;

– Сад имени Энгельса на улице Малышева;

– Парк имени Блюхера в Кировском районе;

– Парк имени 50-летия ВЛКСМ (или «собачий парк») на Юго-Западе.

Эти общественные территории в начале 2022 года будут включены в шорт-лист для рейтингового голосования по программе «Комфортная городская среда». Победивший парк будет благоустроен за счет федеральных денег.

Ранее в Екатеринбурге по этому же принципу были благоустроены сквер у оперного театра, набережная реки Исети от Малышева до Куйбышева, парк Зеленая Роща. В этом году подрядчики доделывают парк имени XXII Партсъезда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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