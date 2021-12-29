Одной из тем Епархиального фестиваля ледовых скульптур станет 65-летие космической эры

Сегодня в Екатеринбурге, у Храма-на-Крови стартует, XVI Фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда – 2022», посвященный празднику Рождества.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе епархии, в этом году участникам предложили такие темы для творчества:

1. праздник Рождества Христова;

2. подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской;

3. 150 лет со дня рождения императрицы Александры Федоровны;

4. культура в эпоху императора Николая II;

7. 600 лет со дня обретения мощей Сергия Радонежского;

8. 175 лет со дня учреждения Русской духовной миссии в Иерусалиме и 140 лет создания Императорского православного палестинского общества;

9. начало космической эры. 65 лет со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли (1957).

Работы по созданию ледовых скульптур начнутся сегодня, подведение итогов запланировано на 7 января, ориентировочно в 14:00.

В фестивале примут участие 23 команды: из Екатеринбурга и городов области (Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Старопышминска), Барнаула, Иркутска, Москвы и Московской области (Сергиева Посада, Щелково), Ненецкого АО, Новосибирска, Перми и Пермской области (Соликамска), Санкт-Петербурга, Сочи, Тверской области, Удмуртской Республики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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