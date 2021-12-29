Синоптики рассказали, какой будет погода на Урале в новогоднюю ночь

Уральские синоптики обнародовали прогноз погоды в новогоднюю ночь. В этом году крепких морозов не ожидается, но и слишком тепло не будет. «Днем 31 декабря к Уралу с юга европейской территории России подтянется относительное тепло, температура заметно повысится. В новогоднюю ночь ожидается температура воздуха -10…-17 °С, на севере Свердловской области -22°, днем 1 января -7…-12 градусов, на севере до -16°», – спрогнозировали в ФГБУ «Уральское УГМС».

В целом погода вскоре переменится. Со второй декады декабря в регионе шли снегопады, крепли морозы, особенно в северной части Урала. За эту зиму температурный минимум был зафиксирован в Ивделе 25 декабря – минус 35 градусов. В Екатеринбурге самым холодным днем этой зимы пока остается 24 декабря, когда и ночью, и днем было около -19 °С. Такую погоду определял циклон, но он отходит к арктическому побережью и теряет силу.

В ближайшие дни погода будет зависеть от сибирского антициклона. Осадки маловероятны, мороз окрепнет, но будет непродолжительным.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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