Орнитолог объяснила, почему фейерверки опасны для птиц

Екатеринбургский орнитолог Нина Садыкова рассказала, чем фейерверки могут быть опасны для птиц. По ее словам, особенно сильно угрожают канонады диким птицам – те могут в прямом смысле умереть, если окажутся рядом с местом, где пускают салют. Однако Екатеринбурга такие ситуации касаются в меньшей степени.

«У нас очень компактный город в окружении лесов и парков, в которых салютов нет, большая часть диких птиц сосредоточена ночью там. В сильно урбанизированной части живут синантропные птицы – типа воробьёв, ворон, голубей, синиц и т. п. Кто-то из них может и испугается, но массового падежа птиц от фейерверков в нашем городе не ожидается», – сказала «Новому Дню» специалист.

По ее словам, под запретом для запуска фейерверков должны быть древесные массивы, парки и лесопарки.

Кроме того, для птиц опасны не только новогодние салюты, но и фейерверки в тёплое время года. «Это актуально больше для весны и лета, периода гнездования», – уточнила она.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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