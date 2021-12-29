В Нижнем Тагиле от тяжелой травмы головы скончался двухлетний мальчик. Мать оставила его со своим знакомым

В Нижнем Тагиле следователи выясняют причины трагедии в неблагополучной семье. Мать доверила своему знакомому присмотреть за двухлетним сыном. Мальчик попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой и умер спустя несколько дней.

Как сообщили в областном следственном комитете, пострадавший ребенок был госпитализирован вечером 19 декабря. Врачи боролись за его жизнь, но повреждения оказались смертельными для малыша. По данным следователей, травму мальчику нанес 23-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). После смерти ребенка ему будет предъявлено обвинение по более тяжкому составу преступления. По ходатайству следствия мужчина находится под арестом.

«Ребенок рос не в полной семье, без отца. В квартире он проживал с матерью и ее 21-летним братом. Ранее мать уже привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, в связи с чем ее поставили на профилактический учет в ПДН территориального ОВД. Женщина также была судима по статье УК РФ «кража», но наказание в первый раз получила достаточно мягкое – штраф. В тот роковой день, когда произошел инцидент с избиением ребенка, женщина находилась на работе. Она трудится официантом в одном из местных кафе. Также на работе был и ее брат. Малыш оставался с ее знакомым, который изначально утверждал сыщикам, что ребенок сам упал и ударился. Но когда был применен полиграф, стало очевидно, что молодой человек лукавит», – рассказал подробности пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По одной из версий, подозреваемый ударил ребенка, потому что тот мешал ему отдыхать и смотреть телевизор. Но полиция и следственный комитет отрабатывает и другие возможные версии, добавил Горелых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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