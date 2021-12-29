В Екатеринбурге уничтожат полтонны красной икры

Сотрудники полиции и свердловского управления Россельхознадзора в ходе выездной проверки нашли на складе на улице Малышева в Екатеринбурге 567 кг (4054 банки) лососевой икры неизвестного происхождения.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, согласно маркировке, икра приехала от производителя ООО «Персей» из Сахалинской области. Но по данным ЕГРЮЛ, это предприятие закрылось еще два года назад. Сопроводительных ветеринарных документов на икру у владельца не оказалось. «Такая продукция не подвергалась ветеринарному контролю, качество и безопасность ее не подтверждены. Не исключено и наличие опасной патогенной микрофлоры, возбудителей заболеваний, общих для человека и животных, что создает угрозу здоровью и жизни человека», – заявили в Россельхознадзоре.

Владельца икры обязали уничтожить ее под контролем сотрудников надзорного ведомства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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