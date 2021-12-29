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Среда, 29 декабря 2021, 13:53 мск

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Фотоитоги-2021: десять мрачных кадров уходящего года

Уходящий 2021-й стал для многих людей годом неоправданных ожиданий. Казалось, все плохое – пандемия, коронавирус, ежедневные сводки о числе заболевших, надоевшие маски, нескончаемые некрологи, – все это должно было остаться в 2020-м. Но оно почему-то проскочило в новый год. На накопившуюся усталость от ковида у многих наложился страх перед вакцинацией, позже вылившийся в агрессию по отношению к решению властей о введении QR-кодов. Так что и фотоитоги у нас вышли под стать году – скорее, мрачноватые.

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Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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