Миллионеры «Тик-Тока» и шпаргалка для «Одноклассников». Итоги «Нового Дня»

«Новый День» продолжает подводить итоги своей работы в 2021 году. Современные медиа сложно представить без аккаунтов в соцсетях, и мы – не исключение. Агентство представлено в «Фейсбуке» и «Телеграме», а также во «ВКонтакте», «Инстаграме», «Одноклассниках» и «Тик-Токе». Первые две площадки с нами уже относительно давно, а вот последним четырем до этого года мы уделяли не так много внимания. Но ради наших читателей, которым удобнее получать информацию в соцсетях, исправились. И это дало свои результаты.

Так, в этом году мы получили первый миллион просмотров в «Тик-Токе» – более 1 млн 300 тысяч просмотров набрало видео «Петр Ян вернулся в Россию с поясом чемпиона UFC».

Еще почти 50 тысяч просмотров набрало курьезное видео в «Инстаграме» – разъяренная толпа не хотела пропускать в пункт вакцинации без очереди женщину, которая оказалась врачом, работающим в этом самом пункте.

Пост во «ВКонтакте» про эту же ситуацию также стал самым просматриваемым на площадке «Нового Дня» в этой соцсети – у него больше 395 тысяч просмотров.

Своя аудитория собирается и на нашей странице в «Одноклассниках» – там самым популярным стал пост-шпаргалка о правилах режима проверки QR-кодов – 71 тысяча просмотров.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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