Женщина прописала у себя четырех таджиков, а теперь ей грозит до трех лет тюрьмы

Жительница поселка Третий Северный в Североуральском городском округе прописала в своей квартире четырех таджиков, за это ей грозит до трех лет тюрьмы. 35-летняя женщина пристроила к себе четырех граждан Таджикистана, правда, только на бумаге. На деле в ее квартире жила лишь она вместе с сожителем.

Как сообщили в ГУ МВД по Североуральску, жительница поселка Третий Северный прописала четырех мужчин еще 10 августа. Когда она только подавала заявление, то получила предупреждение от полиции, что за фиктивную регистрацию ее могут привлечь по статье 322.2 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Заявление все же было подано, и после этого к женщине неоднократно приходил участковый, но никаких мужчин, кроме сожителя, в квартире, да и вообще во всем доме не нашел. Местная жительница призналась, что фиктивно предоставила регистрацию трем иностранцам, и теперь ей грозит до трех лет колонии. Решение вынесет городской суд.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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