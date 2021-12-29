В Екатеринбурге растет заболеваемость Covid-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 533 новых случая коронавируса, причем больше половины заболевших (+298) приходятся на Екатеринбург. Но общая заболеваемость по региону продолжает снижаться.

По данным оперштаба, на 29 декабря зарегистрировано 27 смертей пациентов с Covid-19. С начала пандемии от болезни скончались уже 9 353 свердловчанина. В больницах в тяжелом состоянии находятся 425 больных (в том числе 211 – на аппаратах ИВЛ). В состоянии средней тяжести госпитализировано 2 461 человек.

Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно. За сутки врачи выписали после лечения 495 переболевших.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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