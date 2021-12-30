«Тут могут вадица тигры». Лучшие книги, мультфильмы и кино о символе Нового года

Наступающий год по восточному календарю пройдет под знаком Тигра. «Новый День» собрал лучшие книги, мультфильмы и кино, где главными или значимыми героями выступают эти удивительные животные.

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Начать год можно с рассказа «Здесь могут водиться тигры» Рэя Бредбери о группе астронавтов и одном завоевателе недр, которые прилетели на неизвестную планету ради ее богатств, однако все пошло по другому сценарию – планета оказалась живой и благосклонной к тем, кто готов бережно и с любовью относиться к ней, но враждебной к тем, чьи намерения меркантильны. «Здесь могут водиться тигры» – высказывание одного из героев, антагониста Чаттертона.

Как и многие произведения фантастики ХХ века, эта книжка – не о злобных пришельцах, не о враждебном искусственном интеллекте и не о древних чудищах. Она – о людях, которые становятся врагами сами себе.

Еще один классный рассказ написал Стивен Кинг, кстати, вдохновляясь творчеством Бредбери. Он называется «Тут могут вадица тигры» (в других переводах – «Тут тоже водятся тигры»). Есть байка, что Кинг написал ее в 15 лет. Это короткая, но впечатляющая история про злобную училку и мальчика, который встретил тигра в школьном туалете.

«Вам когда-нибудь приходилось перевязывать бенгальского тигра в ночном лесу? Причем тигра, крайне разочарованного в жизни?» – это цитата из фантастической повести Кира Булычева «Два билета в Индию». Двое ученых-инопланетян по ошибке приземляются вместо индийских джунглей в пионерском лагере в Подмосковье. Один замаскирован под бенгальского тигра, другой – под сетчатого питона. И обоим очень нужно попасть в пункт назначения, чтобы отыскать обломки пропавшего сто лет назад космического корабля, перевозившего в соседнюю звездную систему коллекцию национальных драгоценностей на выставку. Помогать профессору Транкверри-Транковерри и его помощнику Кену будут школьница Юля Грибкова, которая очень любит животных, ее друг Фима Королев и бабушка Мария Михайловна, а также семья дрессировщиков.

Наконец, тигр – один из главных героев романа Яна Мартелла «Жизнь Пи», за который писатель получил Букеровскую премию. Это философский роман о мальчике Пи, спасшемся после кораблекрушения, и о тех, кто оказался в шлюпке вместе с ним. Историю рассказывает сам выживший – о том, как борются за жизнь сам мальчик, раненая зебра, злобная гиена, самка орангутанга и бенгальский тигр. Но когда ему никто не верит, Пи излагает уже известную историю по-другому, и тогда в ее реальности никто не сомневается, правда, она становится куда драматичнее.

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Почти все книги, о которых идет речь выше, экранизированы – кроме кинговской новеллы. Так, по рассказу Бредберри «Здесь могут водиться тигры» режиссер Вадим Самсонов в 1989 году снял одноименный мультфильм. Сюжет его немного отличается от книжного оригинала – он куда драматичнее и ярче.

Здесь могут водиться тигры

Есть мультяшная экранизация и повести Кира Булычева «Два билета в Индию» – его создал талантливый советский мультипликатор Роман Качанов в 1985 году. Различия с книгой тоже есть (например, цель визита инопланетян на Землю в ленте другая) но они не столь существенны, к тому же сценарий написал сам Кир Булычев.

Два билета в Индию

Еще один трогательный советский мультфильм – «Тигренок на подсолнухе». Это тоже экранизация книги, сказку написал Юрий Коваль, а мультик озвучил Евгений Леонов. Это рассказ про тигренка Амбу, который живет в тайге и согревает подсолнечное семечко, а из него вырастает большой цветок, который уже помогает зверенышу.

Тигренок на подсолнухе

В новогодние каникулы можно пересмотреть старую добрую советскую классику – «Полосатый рейс» с Маргаритой Назаровой, Иваном Дмитриевым и Евгением Леоновым. Добрая комедия, в которой прекрасная девушка укрощает тигров и сердце героя. Кстати, эпизодическую роль в этом фильме сыграл знаменитый советский актёр Василий Лановой. Он в шутку называл ее главной ролью в своей карьере. «Красиво плывут – вон та группа в полосатых купальниках!».

Еще одна книжная экранизация – «Жизнь Пи», в которой главный герой рассказывает две истории писателю Яну Мартелу. Фильм отмечен 11 номинациями на «Оскар».

Фильм «Два брата» рассказывает историю двух тигрят, которые мирно росли в джунглях, пока туда не пришли люди и не принесли перемены. Один из тигрят отправляется в зоопарк, другой – питомцем в семью. Но когда они вырастут, им суждено встретиться на арене, где тигров натравливают друг на друга ради увеселения любителей жестокой забавы. Практически все люди в фильме – кроме маленького мальчика – довольно неприятные герои, а сама лента – это напоминание о том, как разрушительна бывает деятельность человека.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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