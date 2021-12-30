Еще 524 человека в Свердловской области заболели Covid-19

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 524 случая Covid-19, в том числе 239 в Екатеринбурге.

По данным оперативного штаба, погибли от короновируса 25 человек. Всего с начала пандемии от вируса умерло 9378 свердловчан. Сейчас 425 заболевших в тяжелом состоянии находятся в больницах, 217 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По официальным данным, с начала пандемии заболели 198 118 человек. Выписано за сутки 545 свердловчан, а общее число достигло 170 844.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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