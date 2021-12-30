В Екатеринбурге неизвестный попытался ограбить «Сбербанк»

Сегодня в Екатеринбурге на улице Ленина, 38 неизвестный попытался ограбить отделение «Сбербанка». Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сигнал о ЧП в полицию поступил в 14:54 от частного охранного предприятия «Медведь», которое обеспечивает охрану банка.

«Накануне длительных новогодних праздников неустановленный пока любитель чужих денег вероятно решил добыть себе криминальным способом средства на подарки. Злоумышленник зашел внутрь служебного помещения и потребовал наличные, угрожая при этом всех наказать, если не выполнят его условия. Персонал финансового учреждения не воспринял всерьез незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита. После чего незадачливый грабитель, несолоно хлебавши, без добычи, спешно ретировался из банка», – отметил полковник Горелых.

Ущерб банку не причинен. Пострадавших нет.

«Сыщики уголовного розыска ОП №5 и городского УМВД сейчас анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают работников банка и устанавливают возможных очевидцев. Кроме того, представители МВД проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на то, чтобы данный противоправный факт не остался безнаказанным», – сообщил руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Это не первая подобная история за месяц в Екатеринбурге. В середине декабря неизвестный ограбил банк Home Credit на 10 миллионов рублей. Сейчас его ищет полиция.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/745081.html

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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