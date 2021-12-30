В зимние каникулы на Среднем Урале будет работать больше ста лагерей для детей

В зимние каникулы в Свердловской области откроют 106 лагерей для отдыха и оздоровления детей: 84 из них рассчитаны на дневное пребывание школьников, 13 – загородных, 6 – санаторных, 3 – специализированных. Всего лагеря рассчитывают принять 8821 школьника, сообщили в региональном министерстве образования.

«Стоимость путевки каждый лагерь устанавливает самостоятельно на основании устава. При этом стоимость отдыха в лагерях с дневным пребыванием – от 3,5 тысячи рублей, в загородных и специализированных – от 18,5 тысячи рублей, в санаторных – от 30 тысяч рублей», – отметили в ведомстве.

При этом в департаменте образования Екатеринбурга сообщали, что в новогодние каникулы лагерей в городе не будет.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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