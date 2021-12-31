Прокуратура организовала в Кольцово прием пассажиров, которые больше суток не могут улететь в Анталию

По поручению Уральского транспортного прокурора в аэропорту Кольцово организована мобильная приемная для пассажиров рейса Екатеринбург – Анталия. Люди ждут вылета с 6:30 утра 30 декабря. На рейс зарегистрировано 243 пассажира, из них 55 детей.

«В связи с многочасовой задержкой Свердловский транспортный прокурор выехал в аэропорт Кольцово и организовал мобильную приёмную граждан. Пассажирам дал разъяснения требований воздушного законодательства и о защите прав потребителей. Принял коллективное обращение, за рассмотрением которого установлен контроль» – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что «причина задержки: решение авиакомпании». Перевозчик – фирма Azur Air.

Также организована прокурорская проверка, в результате которой будет дана оценка действиям должностных лиц авиакомпании.

По информации с сайта Кольцово вылет запланирован на 11:30. Сотрудники прокуратуры будут находится в аэропорту до прибытия воздушного судна и посадки пассажиров на борт.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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