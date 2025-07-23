На Землю идет магнитная буря уровня G1. «Обстановка начала осложняться вчера вечером около 22 часов по московскому времени. Около 2 часов ночи произошла первая короткая магнитная буря, уровень которой составил G1 – это минимальный балл по принятой 5-балльной шкале. В течение суток ожидаются повторные события близкого уровня с возможным усилением до категории G2.

Вероятность более сильных бурь составляет менее 1%», – сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН.

Буря продлится примерно двое суток. Пик ее придется на сегодня, 23 июля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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