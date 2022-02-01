На Урале альтернативная гражданская служба остается непопулярной

В Свердловской области число желающих заменить воинскую обязанность альтернативной гражданской службой остается небольшим. Об это свидетельствуют данные Департамента по труду и занятости региона за прошлый год. Так, в апреле-июле в регион для прохождения АГС направили 13 человек. Десятерых устроили в сельхозкооператив «Глинский», двоих на «Почту России» и одного в Минобороны РФ. По планам, в осенний призыв – 2021 на АГС должны были поступить девять человек, причем четверых предполагалось отправить на «Почту России», а пятерых – в «Урал Опера Балет». «Мы как федеральный театр обязаны были принять этих людей, но никого к нам не отправляли», – сказал пресс-секретарь оперного театра Семён Чирков.

Непопулярность альтернативной службы в Свердловской области объясняют по-разному. Так, координатор инициативной группы «АГС в Екатеринбурге» Вячеслав Башков связал это с пропагандой. «Уверен, что если бы информации про АГС было больше, если бы было больше организаций для АГС, то и молодежь бы активнее боролась за право не служить в армии. Сейчас ведется активная пропаганда военной службы и создается впечатление, что никакой АГС нет», – сказал он «Новому Дню».

Ранее Башков обратился с открытым письмом к председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву с просьбой расширить перечень профессий, по которым молодые люди могут проходить альтернативную гражданскую службу, а также количество организаций в Екатеринбурге и Свердловской области, пригодных для АГС. Сейчас в регионе их три – «Почта России», театр оперы и балета и сельхозкооператив «Глинский».

В Военном комиссариате Свердловской области другой взгляд на непопулярность АГС. «АГС непопулярна, потому что срок службы там существенно больше, чем пройти срочную службу», – пояснили «Новому Дню» в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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