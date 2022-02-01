В Кольцово отчитались о почти полном восстановлении пассажиропотока

В аэропорту Кольцово пассажиропоток по итогам 2021 года почти восстановился после пандемийного 2020-го, когда одномоментно было закрыто авиасообщение между многими странами. «В январе-декабре прошлого года на рейсах Кольцово было обслужено 6,06 млн пассажиров. В допандемийном 2019 году – 6,4 млн. В 2020 году – 3,6 млн человек», – отметили в аэропорту.

Там рассказали, что восстановлению пассажиропотока способствовали в основном внутрироссийские рейсы. На них улетели 4,9 млн человек. «Самыми популярными направлениями по традиции стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. При этом сохраняется тенденция к увеличению числа пассажиров на рейсах в обход столицы – на региональных маршрутах в прошлом году обслужили 62% пассажиров внутренних рейсов», – добавили в пресс-службе аэропорта.

Менее позитивная ситуация по международным рейсам – по итогам 2021-го пассажиропоток за рубеж из Кольцово составил только 45% от показателей 2019-го. Из Екатеринбурга в прошлом году возобновились прямые перелеты в Турцию, Египет, в Венгрию, Болгарию, Беларусь, в Доминиканы, Кипр, Армению, ОАЭ и другие страны. Всего регулярные и чартерные рейсы отправлялись по 42 направлениям.

Екатеринбург, Елена Сычева

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