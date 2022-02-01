Более половины свердловчан, у которых нашли «омикрон», были полностью привиты

В Свердловской области официально зарегистрировано 89 случаев штамма «омикрон». С зараженными контактировал 171 человек, все они прошли обследование.

Из заболевших «омикроном» свердловчан 15 человек приехали из-за границы (ОАЭ, Доминиканская Республика, Турция, Казахстан, Египет, Болгария и Испания), а 74 заразились внутри региона, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Более половины заболевших (46 человек) имеют полный курс вакцинации, пятеро были привиты только первым компонентом вакцины.

В ведомстве отметили, что биоматериал для определения варианта коронавируса отбирается только в определенных случаях: если заболевший ковидом прибыл из-за рубежа или контактировал с такими лицами, в клинически тяжелых случаях, у заболевших повторно, у привитых лиц, у людей с нетипичным течением болезни, у детей. Для высокотехнологичного молекулярного генетического исследования пробы из Свердловской области направляются в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора и новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Добавим, что с 24 января каждый день в Свердловской области выявляется несколько тысяч новых случаев Covid-19. Резкий подъем заболеваемости власти связывают именно с распространением штамма «омикрон».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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